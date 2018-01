MELBOURNE (Reuters) - Os ex-campeões Stan Wawrinka e Rafael Nadal deram aos organizadores do Aberto da Austrália um grande impulso nesta terça-feira, quando ambos disseram estar ansiosos para disputar o primeiro torneio do Grand Slam da temporada na próxima semana, após lutarem contra lesões.

O Aberto da Austrália tem sido atingido por ausências de grandes nomes, com Andy Murray, Serena Williams e Kei Nishikori, enquanto Nadal e Novak Djokovic também tem enfrentado lesões.

Wawrinka lutado contra uma lesão no joelho e não joga desde que foi eliminado na primeira rodada de Wimbledon no ano passado, e o suíço era uma das maiores dúvidas para o Aberto da Austrália, de 15 a 28 de janeiro.

“Estou muito, muito feliz em estar de volta ao circuito e vendo o sol”, disse Wawrinka a repórteres após um evento nesta terça-feira com os boleiros do torneio no Melbourne Park. “Para mim, a primeira coisa é jogar uma partida, jogar uma partida de tênis de novo. Foram muitos meses fora”.

O espanhol Nadal também tem lutado contra uma lesão no joelho e não joga desde o fim da temporada passada, no ATP Tour Finals, em Londres. Ele se retirou de um torneio de aquecimento em Abu Dhabi e do Brisbane International, na semana passada, e tem estado preocupado com seu físico para as partidas.

O espanhol voltou às quadras em uma partida de exibição no Kooyong Classic contra o francês Richard Gasquet.

“Foi um bom teste para mim e um bom treino”, disse o tenista 16 vezes vencedor de torneios do Grand Slam a repórteres, após sua derrota por 6-4, 7-5, na qual aparentava se mover livremente, apesar de um pouco enferrujado em suas rebatidas.

(Reportagem de Greg Stutchbury, em Wellington)