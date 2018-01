A não aprovação da Reforma da Previdência em 2017, combinada com a medida liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandovski, suspendendo medida provisória que adiava o reajuste dos servidores públicos para 2019 e introduzia alíquota progressiva de 14% para os funcionários públicos com rendimentos acima do teto do INSS, tem levado alguns analistas econômicos a prever uma crise da dívida pública, com o possível calote de 30% sobre o valor de face dos títulos.

Embora alguns expoentes de uma esquerda infantilizada alimentem desejos inconfessos de repudiar parte ou a totalidade da dívida pública por intermédio de mecanismos exóticos como uma auditoria da dívida, todo analista econômico sério, de qualquer espectro teórico, sabe que esse cenário imporia o caos completo à economia brasileira.

Os dados do Banco Central e do Tesouro Nacional referentes a outubro de 2017 mostram que 25,4% da dívida pública mobiliária federal interna estão na carteira de ativos dos fundos de pensão; 4% estão na carteira de ativos das seguradoras e 21,5% na carteira de ativos das demais instituições financeiras, totalizando 50,9% da dívida pública mobiliária federal na carteira de ativos das instituições bancárias e financeiras.

Os rentistas, representados aqui pelos fundos de investimento e pelos não-residentes no país possuem apenas 39,3% dessa dívida, assim distribuídos: 26% para os fundos de investimento e 12,8% para os não-residentes. Um calote de 30% sobre o valor de face da dívida implicaria numa perda expressiva de capital para as instituições financeiras, tornando várias, se não todas, insolventes; o que desencadearia uma crise bancária e financeira de proporções inimagináveis.

A experiência histórica mostra que crises bancárias e financeiras são seguidas por recessões muito severas, algumas das quais se transformam em depressão. Se esse cenário apocalíptico ocorrer seria o fim da sociedade brasileira tal como a conhecemos.

Contudo, não existem razões objetivas para acreditarmos nesse desfecho. Atualmente, a dívida pública brasileira se encontra em trajetória explosiva, em função do fato de que o setor público consolidado apresenta um déficit primário próximo a 2,5% do PIB. Com uma taxa real de juros projetada para os próximos 12 meses de 4% ao ano, um crescimento real do PIB de 2% para 2018 e um dívida pública de 75% do PIB projetada para o final de 2017, seria necessário um superávit primário de 1,5% do PIB para estabilizar a dívida pública; ou seja, o setor público precisa fazer uma virada de 4 pontos porcentuais do PIB para impedir o Armagedon.

A boa notícia é que essa virada fiscal pode ser feita num prazo bastante curto. Em primeiro lugar, o PIB real se encontra 7% abaixo do pico observado no primeiro trimestre de 2014 por conta da recessão. A recuperação do nível de atividade econômica acrescentará R$ 450 bilhões ao PIB, elevando a receita tributária em cerca de R$ 144 bilhões, ou seja, algo como 2,2% do PIB. A reintrodução da CPMF – algo que pode ser feito em 2018 –, vai gerar mais R$ 90 bilhões de receita extra, ou seja, algo como 1,3% do PIB. Daqui se segue que a simples recuperação da economia com a reintrodução da CPMF pode resultar numa virada fiscal de 3,5% do PIB; ou seja, 87,5% do valor necessário para estabilizar a dívida pública. O governo Temer ainda tem tempo para salvar o Brasil. Resta saber se terá disposição política para fazê-lo.

