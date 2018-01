Receoso de cometer outro erro no “ajuste fino” dos juros básicos, como ocorreu em 2017, quando adotou excessivo aperto monetário, prolongando, sem necessidade, o ciclo recessivo iniciado em 2015, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve congelar a taxa Selic no patamar de 7% ao ano, em vez de fazer novo corte, para 6,75% ao ano, como vinha prevendo o mercado para a próxima reunião, em 6 e 7 de fevereiro. A avaliação é do sócio da MacroSector Consultores, economista Fábio Silveira. É que nos últimos meses, de forma silenciosa, os preços no atacado voltaram a ganhar fôlego, reforçando a perspectiva de aceleração do IPCA.

A interrupção da atual orientação expansionista na política monetária se justifica, segundo Fábio Silveira, pela existência de “um pequeno fantasma que ronda o guardião da moeda brasileira, o Banco Central”. Esse fantasma é o justificado temor de que os agentes mais atentos comecem a duvidar da propalada perícia da equipe atual, caso a mesma, já em março, seja obrigada a majorar os juros básicos, revertendo, de súbito, sua longa trajetória declinante, iniciada em outubro de 2016, argumenta o sócio-diretor da consultoria.

Ainda de acordo com a Macrosector, existe uma pressão altista de preços, mesmo que moderada, e represada na esfera do comércio atacadista - só em dezembro o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), subiu 1,24%. “Tal pressão, olhada em perspectiva, tende a ser ampliada e transferida ao consumidor em breve, uma vez que a economia brasileira, em 2018, caminha para crescimento de 2,3% da massa real de rendimento e expansão de 2% da oferta real de crédito à pessoa física, que contribuirão para o aquecimento da demanda interna.” Além da redução da safra de grãos.

“Se mantida a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, provável que sua candidatura à presidência fique inviabilizada. Se absolvido, ganha um ‘atestado de lisura’ que usará sem cerimônia na eleição”, diz Marcus Vinícius Ramos Gonçalves, sócio do Bertolucci & Ramos Gonçalves Advogados, sobre o julgamento de amanhã no TRF 4. Ele acredita que “a tarefa do tribunal, que parece dura, está facilitada: a sentença de Moro está enviesada e não possui um único elemento jurídico probatório. Juridicamente, terão que absolver Lula. Falta o fundamental, a prova”.

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR), candidato do recém-criado partido à Presidência da República, visitou o jornal DCI na última sexta-feira (19), acompanhado da presidente nacional do Podemos e candidata à reeleição para a Câmara Federal, a deputada Renata Abreu (SP). Na semana passada e nesta, Dias completa um roteiro de visitas a doze cidades do interior de São Paulo, além da capital, onde conversa e define as candidaturas da legenda para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também para deputado federal.