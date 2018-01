A maioria dos pré-candidatos à Presidência da República nas eleições de outubro já anuncia os economistas que fazem suas cabeças. E, certamente algum deles contribuirá para a definição dos rumos da política econômica brasileira a partir de primeiro de janeiro de 2019.

Mas, até lá, é preciso que esses gurus econômicos dos presidenciáveis convençam os eleitores a votar nas propostas que vão difundir durante a campanha eleitoral e, assim, sair vencedores nas urnas em uma corrida ao Palácio do Planalto com características bem diferentes dos últimos pleitos.

É razoável supor que o tema corrupção pesará na decisão do eleitorado na hora de decidir seu voto, uma vez que a sucessão de escândalos vividos no Brasil há alguns anos ainda renderá desdobramentos relevantes nos próximos meses, como a decisão do Judiciário sobre a pena e prisão do principal colocado nas pesquisas de intenção de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No entanto, é de supor também que o eleitorado votará com a cabeça no bolso e na barriga, confirmando aquela máxima cunhada por James Carville, marqueteiro do ex-presidente norte-americano Bill Clinton, ao analisar as possibilidades de o seu cliente vencer as eleições de 1992, quando os Estados Unidos passavam por uma recessão: "É a economia, estúpido!", cravou o marqueteiro.

Pelos sinais mais recentes da economia, os números estão melhorando e a recuperação da atividade econômica, se ganhar força como o esperado, pode beneficiar o candidato governista, apesar da baixíssima popularidade do governo Michel Temer (MDB).

Resta saber quem, na condição de candidato ao Planalto com apoio do governo, vai tentar capitalizar os poucos frutos positivos da gestão atual. Capital esse já em disputa entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Além do governador de São Paulo, o tucano Geraldo Alckmin, que também flerta com Temer.

A briga pelo direito ao bordão “É a economia estúpido!” só começou.