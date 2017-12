O indulto humanitário autorizado pelo presidente peruano Pedro Paulo Kuczynski, conhecido como PPK, ao ex-ditador Alberto Fujimori, e a suavização que Michel Temer deu antes do Natal às regras de clemência a vários apenados traz à discussão questões importantes sobre confiança no estado de direito. As duas decisões estão amparadas pelas constituições federais, mas há sérias dúvidas sobre as intenções escondidas nesses atos.

Fujimori estava cumprindo pena de 25 anos, condenado por várias atrocidades cometidas durante seus 10 anos de poder. Os mais graves foram massacres contra civis praticados entre 1991 e 1992 por forças paramilitares coordenadas pelo seu braço direito Vladimiro Montesinos, também preso por corrupção.

Com 79 anos e tratando-se de um câncer, o “Chino” já tentara esse indulto por três vezes e só conseguiu agora devido ao enfraquecimento político de PPK, que escapou por pouco de um processo de impeachment por supostamente ter recebido propina da Odebrecht quando era ministro. Jornais locais relatam que Fujimori articulou para obter os votos necessários para salvar o presidente. Em seguida, contrariando discursos de campanha eleitoral, Kuczynski decidiu aliviar a pena do ex-ditador.

Temer também fez o que lhe permite a lei ao indultar condenados que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência à pessoa, mas reduziu o tempo necessário de cumprimento da pena para um quinto do tempo. Há um mês, os procuradores da Lava-Jato pediram para que crimes de colarinho branco não entrassem na medida tradicional de final de ano sob o risco de toda a operação ser colocada em risco. De fato, um condenado a 12 anos poderá cumprir apenas dois anos de reclusão.

Após um ano em que o presidente foi acusado de, no mínimo, conivência com práticas de obstrução de Justiça após ser grampeado em conversa com o empresário Joesley Batista, seria prudente evitar decisões que carreguem a suspeita de acobertamento. Não é só a credibilidade de Temer que está em jogo, mas a de todas as instituições brasileiras.