A despeito das ideologias sempre presentes e com forte sinalização, em momentos relevantes da vida política de qualquer país, há que se fazer uma breve análise sobre o julgamento e condenação pelo TRF-4, do ex-presidente da República.

A seriedade no exame do processo, bem como a análise de provas documentais e testemunhais, além dos indícios rigorosamente constatados, remete a um julgamento absolutamente imparcial e restrito aos dispositivos legais e constitucionais constantes no ordenamento jurídico brasileiro e, de modo especial, ao Código Penal, processual penal pari passu com a legislação especial, como a Lei 9.613/1998 – denominada Lei de Lavagem de Dinheiro.

Deve-se destacar a harmonia, unidade e convergência profissional e técnica dos membros que compuseram a oitava Turma do Tribunal Regional Federal da quarta Região, na cidade de em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ficou claro o atendimento ao Princípio da Colegiabilidade, a julgar pelo perfil de cada um dos desembargadores que proferiram o seu voto, com segurança e firmeza jurídicas, evidenciando sobremaneira a motivação de cada argumento apresentado em suas decisões, caracterizando uma rica fundamentação, sem extrapolar em qualquer aspecto, do direito constitucional, penal e processual penal.

O relator, apesar do voto longo e exaustivo, por ser extremamente analítico e detalhista, não deixou lacuna capaz de ensejar alguma dúvida relevante sobre as muitas nuances, dada a complexidade do processo, inclusive quanto à justificação do aumento de pena, em razão da importância do cargo de presidente da República, variável determinante daquela alteração penal.

Por sua vez, o desembargador-presidente da oitava Turma e revisor do processo manifestou-se plenamente de acordo com o voto e fundamentação do relator, concordando, pelas mesmas razões jurídicas, com aumento da pena.

Finalmente, o terceiro desembargador merece destaque especial, por se preocupar de forma absolutamente didática, serena e firme em definir determinados conceitos jurídicos, como: os crimes inerentes ao processo, a função do Ministério Público, o papel dos indícios, além de esclarecer a localização dos artigos na legislação, contribuindo significativamente para a melhor compreensão do contexto daquele julgamento, pelas pessoas leigas em direito.

Sendo assim, a convergência das decisões daqueles desembargadores revelou um colegiado convicto da sua responsabilidade como magistrados e capazes de apresentar um trabalho sério e voltado à defesa da Justiça, a qualquer custo, apesar de anteverem as consequências de natureza ideológico-políticas que viriam a sofrer e que são naturais em uma sociedade democrática.

Portanto, o juízo político que se fará do resultado do presente julgamento é irrelevante para profissionais do direito que têm consciência da árdua missão de julgar os atos ilícitos das pessoas, não importa quem sejam ou o que representam numa comunidade.

O importante em todo esse imbróglio que se tenta criar é a certeza de que o julgamento e a condenação de um ex-presidente da República seguiu à risca, a todos os procedimentos exigidos para o trâmite de um processo penal, não deixando qualquer dúvida sobre a sua imparcialidade e total ausência de um julgamento político ou de uma suposta condenação ideológico-política.

