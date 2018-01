Passado o feriado prolongado, o País começa a voltar à rotina, mas parece que isso não será possível em 2018. O quadro em que se dará a corrida presidencial quase monopoliza as atenções nos primeiros dias do ano, e deve aquecer os próximos dez meses. Esse clima pode durar até mesmo após o eleitorado ir às urnas, em outubro, e se prolongar. Para o cientista político e sócio da Factual Informação e Análise, Leonardo Barreto, o ex-presidente Lula vai impor o mais duro teste ao modelo de administração eleitoral brasileiro. “As instituições terão de dar conta de um pleito cujo favorito até o momento dificilmente deixará de concorrer sub judice.”

No mínimo, as eleições deste ano devem protagonizar a maior batalha jurídica da nossa história recente. E tudo isso, com a Justiça Eleitoral e outras instâncias tendo de garantir estabilidade, previsibilidade, credibilidade e transparência para a realização da corrida presidencial, da eleição de governadores, senadores, deputados federais e estaduais. “Faz parte da estratégia petista pressionar o Judiciário em todas as frentes possíveis, por meio de recursos, mobilização nas ruas, barganhas e discurso de campanha”, enfatiza Barreto.

Mesmo condenado em segunda instância, no julgamento marcado para 24 deste mês, em Porto Alegre (RS), e com candidatura vedada legalmente, o leque de recursos e brechas existente no escopo jurídico podem dar a Lula, hoje o primeiro colocado nas intenções de voto, a chance de concorrer. “Há possibilidade real de a eleição ser baseada em liminares”, prevê o cientista político, que também é sócio da GO Associados. A temperatura já começa a subir neste sábado (13), quando estão marcadas manifestações em todos os estados em defesa do direito de Lula ser candidato.

Enquanto as urnas não vêm, muita “água” vai rolar na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Nada menos que 17 ministros devem deixar o cargo para disputar um mandato no Congresso – e, com isso, se proteger com foro privilegiado em caso de envolvimento em investigações criminais. As cadeiras já começam a ser ocupadas. Além de Cristiane Brasil, nova ministra do Trabalho, está tudo certo para o atual presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Guto Ferreira, assumir o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).

Além do apoio de várias entidades empresariais, como a Fiesp, e ser oriundo da iniciativa privada, fugindo ao perfil de político tradicional, Guto Ferreira daria uma forcinha à arranhada imagem do governo Temer (PMDB). Com 37 anos de idade, ele seria o mais jovem ministro na Esplanada dos Ministérios. O nome do presidente da ABDI para substituir Marcos Pereira no Midc deve ser anunciado somente no início de fevereiro, com o fim do recesso parlamentar. Temer quer referendar o nome de Ferreira também junto à bancada do PRB.