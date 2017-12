A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na madrugada desta quarta-feira, 27, a proposta orçamentária do governo Geraldo Alckmin (PSDB) para 2018, ano em que o tucano pretende disputar a Presidência da República. O texto foi aprovado por 53 votos a favor e um contra entre os 94 deputados estaduais - a bancada do PT, formada por 15 parlamentares, declarou obstrução e não votou.

O projeto aprovado prevê uma receita total de R$ 216,5 bilhões, valor 5,1% maior do que o Orçamento deste ano (R$ 206 bilhões). A votação do Orçamento marca o início do recesso parlamentar para os deputados estaduais. A aprovação do Orçamento só foi finalizada por volta da 1h50 após longa obstrução feita por deputados petistas.

De acordo com o governo Alckmin, o Orçamento de 2018 prevê investimentos de R$ 21,9 bilhões em todo o Estado no último ano de mandato do tucano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.