Maior partido em número de filiados, de prefeitos e deputados no Brasil, o MDB pode ter nas eleições deste ano um dos maiores desafios dos últimos anos, já que conta com um Presidente da República impopular e está com boa parte dos caciques investigados em escândalos de corrupção.

Popular como o “fiel da balança” em disputas eleitorais exatamente por ser um partido gigantesco, sem ter um candidato próprio disputando a eleição presidencial, o MDB entra em 2018 com um cenário incomum desde o governo do ex-presidente José Sarney. Para especialistas ouvidos, a grande questão eleitoral será a extensão que a impopularidade de Michel Temer causará nos candidatos do partido e nos aliados que queiram seu apoio.

Para o cientista político da Unicamp, Wagner de Melo Romão, essa será a primeira vez que a sigla se encontrará em uma situação no mínimo delicada, onde um cacique pode contaminar o resto.

“É a primeira vez que teremos uma eleição com um presidente sendo do MDB e com avaliação muito ruim. Teremos de observar se essa rejeição do Temer pode ser levada para candidatos do partido e se isso não vai trazer reflexo para as eleições dos deputados”, pontua.

Apesar disso, a força da sigla permanece em alta, mesmo com a profunda fragmentação partidária do País, sobretudo no Congresso.

“Permanece sendo um partido importante, mas estamos vendo uma fragmentação dos partidos, e nesse sentido o MDB vem perdendo espaço. Mesmo assim segue importante, ainda mais pelo jeito como fazem política e por nunca terem sido governo. Eles acabam se mantendo como fiel da balança”, diz o cientista.

Em sua opinião, dada à situação de boa parte do espectro político, existe o risco da população não ligar mais para escândalos que envolvam determinadas figuras e acabe votando neles mesmo assim.

“Estamos vivendo uma situação de nivelamento por baixo das questões da corrupção que isso pode não ter um impacto muito grande. Como grande parte [dos caciques] está envolvida, a população pode fazer disso uma questão menor”, arriscou Romão.

Em outra via, há quem aposte que os interessados em contar com o apoio do PMDB terão de negociar com cargos disponíveis na máquina. Nesse sentido, basta olhar para o arranjo político feito no segundo governo Dilma Rousseff (PT) e a disposição de ministros do MDB que ocupavam o alto escalão do Executivo federal.

Sociólogo do Mackenzie, Rodrigo Prando acredita que a vocação governista dos emedebistas estará mais evidente nos próximos mandatos, sobretudo pela influência regional exercida pelos MDBs.

“Quem quer que queira o MDB precisa entender que a sigla traz dinheiro e capilaridade, mas para governar com essa ‘arca da aliança’ precisa colocar o MDB como figura chave”, comenta ele lembrando o caso de Dilma Rousseff.

Apesar disso, acompanhamos um Temer muito fragilizado em relação ao seu arco de apoio, uma vez que seu núcleo mais próximo e articuladores diretos como os ex-ministros Geddel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves; o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha e o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, estão presos por corrupção. Ou, em outra via, contam com interferência de um cacique externo, como Sarney, impedindo a nomeação de um ministro por ser adversário indireto em seu estado.

Para se defender de duas acusações criminais feitas pela Procuradoria-Geral da República, Temer teve que rifar seu governo e ceder cada vez mais espaço para partidos da base, como o PSDB. Não obstante, viu boa parte desses apoios dançar conforme a própria vontade, onde a barganha parlamentar foi cada vez mais forte e o retorno cada vez menor.

O MDB é o partido que mais elegeu governos estaduais em 2014, com 7 políticos. Ganhou também mais prefeituras em 2016. Foram 1.038 chefes de executivos regionais que levaram a marca do partido nas chapas vencedoras. Atrás da sigla, apenas o PSDB ganhou mais prefeituras, com 803 tucanos eleitos.

Rodrigo Prando atenta para a força atrativa que um acordo regional com emedebistas exerce na hora de fechar candidaturas. “Essa ideia da regionalização e capilaridade possibilita força com vereadores, deputados e prefeitos que oferecem palanque para que um candidato acabe eleito.”

Ele alerta para o fato de que nem PT e PSDB – as forças polarizadoras do jogo político – conseguiram se firmar nessa escala, apesar do PSDB crescer em grandes capitais como São Paulo e Rio Grande do Sul. Sendo assim, as chances de sucesso na eleição, ou pelo menos manter-se como a maior bancada da Câmara dos Deputados e do Senado, é imensa.

“O MDB sabe fazer essa política pragmática. A tendência, a não ser que aconteça alguma mudança mais drástica, é manter a posição”, emendou.