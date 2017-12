Patina há dois anos e três meses no Senado projeto aprovado na Câmara dos Deputados que agiliza o pagamento de indenização devidas pelo Estado brasileiro por danos causados aos cidadãos.

Em contrapartida, o Congresso Nacional fez andar neste ano a toque de caixa a Emenda Constitucional 99, promulgada no dia 14 de dezembro, que alonga de 2020 para 2024 o prazo para estados, Distrito Federal e municípios quitarem seus precatórios (dívidas judiciais);

O ritmo diferente adotado em cada caso mostra como o Congresso pode travar matérias de interesse dos credores do poder público e acelerar propostas que alongam o pagamento de dívidas estatais.

“Não há interesse do governo federal em agilizar o pagamento de indenizações”, afirmou ao DCI o deputado federal Hugo Leal (PSC-RJ). O parlamentar é autor do Projeto de Lei 412/2011, que garante a celeridade no pagamento das indenizações, definindo a responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros.

A matéria levou seis anos para ser aprovada na Câmara dos Deputados, reunindo três proposições apresentadas com idêntico propósito no mesmo ano. Enviada ao Senado, em setembro de 2015, a matéria ainda tem previsão para ser a apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Casa.

“Pela ausência de uma regulamentação, de uma referência, de uma legislação, a cada manifestação, a cada processo judicial, a cada jurisprudência, a cada acórdão, há uma avaliação, um pensamento sobre o que é a responsabilidade civil do Estado”, completou o autor do projeto.

Na avaliação do parlamentar, há receio quanto à regulamentação do tema. O temor viria especialmente por parte da Advocacia-Geral da União (AGU), organismo que defende os interesses do governo federal em ações judiciais.

“É preciso estabelecer um marco legal. São quase 20 anos de discussão de jurisprudência sobre esse tema”, afirmou Leal ao DCI. “Essa não é uma matéria de governo nem de oposição, e sim de Estado, que interessa a todos, tanto à União como aos estados e municípios”, acrescentou.

A respeito do projeto, a assessoria de comunicação da AGU informou que o órgão não comenta propostas em tramitação no Congresso.

O Projeto de Lei 412/2011, apresentado por Hugo Leal, traz novidades para acelerar o pagamento das indenizações. Inclusive sem a necessidade de ação judicial. Entre as soluções administrativas propostas, autoriza-se, por exemplo, o ressarcimento administrativo do dano, na hipótese de concordância das partes quanto ao respectivo valor.

Também o credor é dispensado de buscar na Justiça o ressarcimento por meio de precatórios (dívidas judiciais) para valor igual ou inferior a 100 salários mínimos, equivalentes a R$ 93,7 mil.

De acordo com o projeto, quem detém precatório de valor maior deverá usufruir do mesmo benefício, desde que abdique do valor excedente ao limite apontado. Para o autor do projeto, "a aprovação da proposta será um marco, um farol para os tribunais, as varas e os juízos de primeira instância e, principalmente, os tribunais superiores”.

Segundo levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio do Acompanhamento de Cumprimento de Decisão (Cumprdec), a dívida total da União, dos estados e dos municípios com precatórios, até junho de 2014, era de R$ 97,3 bilhões.

Essa apuração de dados não identifica o valor correspondente a condenações definitivas por indenizações impostas ao poder público. Mas o efetivo pagamento dos precatórios é um caminho incerto.

A emenda constitucional que foi promulgada em dezembro alonga o prazo de precatórios cujo pagamento já havia sido dilatado em 2016. Na ocasião, o Congresso aprovou que os precatórios em atraso até março de 2015 deveriam ser quitados até 31 de dezembro de 2020. E agora houve mais quatro anos de alongamento do prazo.

A má qualidade do serviço das concessionárias de transporte foi o fator que motivou o deputado a apresentar o projeto. “A má sinalização causa insegurança viária e muitos acidentes de trânsito. Isso demanda responsabilidade civil, e o Estado não quer se responsabilizar”, explicou.

Na CCJ do Senado, a proposta de Leal será relatada pelo senador Antonio Anastasia (PSDB-MG). “Estou estudando a matéria e irei, tão logo seja possível, apresentar meu relatório”, disse o tucano, que foi designado em outubro para ser o relatar do texto. “Não sei ainda a posição do governo em relação a essa matéria. Por enquanto, não fui procurado”, completou o senador.

Aprovado o parecer de Anastasia, o projeto será encaminhado ao Plenário do Senado para votação. Se houver modificações, a proposta retorna para a Câmara. No caso de o Plenário entender que o projeto não precisa de modificação, a matéria poderá seguir para sanção presidencial, momento em que é a principal dúvida.