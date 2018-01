O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), comemorou nas redes sociais a confirmação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em segunda instância da Operação Lava Jato, nesta quarta-feira, 24. Doria disse que "a prisão aguarda em breve" o petista.

Em uma imagem publicada pelo tucano no Facebook e no Twitter, aparece a cor vermelha sobreposta pela bandeira do Brasil com o placar "3 x 0", em alusão aos votos dos desembargadores que confirmaram a sentença desfavorável ao petista.

"O Brasil do bem celebra esse momento histórico. Ao aumentar a pena dada pelo juiz Sérgio Moro, o TRF 4 reforça a culpa do ex-presidente Lula. A Justiça está se cumprindo", escreveu o prefeito.

Um dos adversários que mais se manifestou publicamente a favor da condenação de Lula, Doria aproveitou para atacar o PT. "Essa corajosa decisão da justiça é um golpe duríssimo no PT e ajuda a fortalecer a esperança de um país mais justo e sem corrupção."