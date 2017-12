O vice-governador do Rio, Francisco Dornelles (PP), teve alta no fim da tarde de sexta-feira, 22, do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, zonal sul da capital, e poderá passar o Natal em casa. Ele deu entrada na unidade na quarta-feira, 20, com quadro de arritmia cardíaca.

Advogado e economista, Dornelles tem 82 anos e está na política desde a década de 1960. Foi ministro de Estado nos governos José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, deputado federal e senador. Entre os meses de março e outubro de 2016, assumiu o lugar do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB), que se licenciou para tratar um câncer - justamente no período em que o Estado declarou estar em calamidade pública, por conta da crise financeira que enfrenta há dois anos.

Apesar da idade, Dornelles participa de atividades públicas do governo desde que Pezão assumiu, em janeiro de 2015, sem demonstrar cansaço.