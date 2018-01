O governo decidiu adiar a apresentação de recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como titular da pasta do Trabalho.

O presidente Michel Temer teria sido aconselhado a esperar a posição do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), para só depois, em caso de negativa, recorrer ao Supremo. "É uma coisa de cada vez", disse a fonte.

O governo tenta, sem sucesso, dar posse à Cristiane desde terça-feira (9), impedida por decisão de um juiz de primeira instância. Ela é filha do presidente nacional do PTB, ex-deputado Roberto Jefferson e a indicação dela conta com a anuência do partido.

Inicialmente, a intenção do governo era que a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentasse recurso ao Supremo o quanto antes, mas o caminho agora é não queimar etapas processuais. Um dos vice-líderes do governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP), também confirmou a nova estratégia do governo.

"O caso da Cristiane tomou um viés político ao chegar ao ponto de o Judiciário se envolver em questões de nomeação", disse. "Vamos esperar uma decisão do tribunal e depois, se for o caso, ir ao STF."

Na terça, o vice-presidente do TRF-2, Guilherme Couto de Castro, havia negado pedido do governo para derrubar liminar da Justiça de primeira instância, em ação popular que suspendeu a posse, dada pelo juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói (RJ), por conta de condenações sofridas pela parlamentar na Justiça do Trabalho.

O recesso do Judiciário colabora com a falta de solução: os recursos tanto da defesa da deputada quanto da AGU estão parados no TRF-2 porque não há definição sobre qual juiz julgará as petições na ação popular. Ontem (10), o desembargador federal Reis Friede determinou a remessa dos recursos para "a análise de prevenção" do desembargador federal Sérgio Schwaitzer, magistrado que recebeu o primeiro recurso. Mas ele está de férias, como o seu substituto, o juiz tabelar na Turma, desembargador federal José Antonio Neiva. De acordo com a assessoria do tribunal, deverão ser remetidos ao próximo tabelar.