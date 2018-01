BRASÍLIA - O governo do presidente Michel Temer decidiu adiar nesta quarta-feira a apresentação de um pedido ao Supremo para reverter a decisão de um juiz de primeira instância que barrou a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho até o julgamento de um segundo recurso pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, disse uma fonte do Palácio do Planalto à Reuters.

A ordem no governo é aguardar a posição do TRF-2, para só depois, em caso de negativa, recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). "É uma coisa de cada vez", disse a fonte.

Inicialmente, a intenção do governo era que a Advocacia-Geral da União (AGU) apresentasse recurso ao Supremo o quanto antes, mas o caminho agora é não queimar etapas processuais.

Um dos vice-líderes do governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP), também confirmou à Reuters a estratégia do governo. "O caso da Cristiane tomou um viés político ao chegar ao ponto de o Judiciário se envolver em questões de nomeação", disse. "Vamos esperar uma decisão do tribunal e depois, se for o caso, ir ao STF".

Na terça-feira, o vice-presidente do TRF-2, Guilherme Couto de Castro, havia negado pedido do governo para derrubar uma liminar da Justiça de primeira instância que suspendera a posse de Cristiane no ministério.

O juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói (RJ), concedeu a liminar na segunda-feira suspendendo a posse de Cristiane como ministra por conta de condenações sofridas pela parlamentar justamente na Justiça do Trabalho.

(Reportagem de Ricardo Brito)