BRASÍLIA (Reuters) - O governo do presidente Michel Temer tem o compromisso de enviar ao Congresso uma proposta de reforma do sistema previdenciário dos militares após a aprovação do projeto de reforma da Previdência atualmente em tramitação, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Defesa, Raul Jungmann.

"Passando a reforma da Previdência civil, devemos entrar nessa discussão que será enviada pelo presidente ao Congresso Nacional", disse Jungmann em entrevista coletiva, sem entrar em detalhes sobre a proposta a ser enviada.

O ministro também reafirmou na entrevista que o governo mantém negociações com China, Rússia, França e Israel para a retomada do uso da base de lançamento de satélites de Alcântara, no Maranhão.

(Reportagem de Ricardo Brito)