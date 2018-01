As instituições do Brasil são sólidas para assegurar a aplicação da legislação criminal e da Lei da Ficha Limpa. Poderão manter ou não a candidatura e a condenação do ex-presidente Lula, mas sem aceitar interferências nos processos judiciais e eleitorais.

A previsão é de especialistas ouvidos pelo DCI sobre a decisão unânime tomada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Para, o ex-juiz federal Márlon Reis, jurista idealizador da Lei da Ficha Limpa, sancionada em 2010 por Lula, dentro dos marcos legais, qualquer que seja a decisão a ser tomada, está dentro das possibilidades da democracia. “Isso está nas mãos da Justiça criminal e não da Justiça eleitoral.”

“A Lei da Ficha Limpa depende das decisões que as instâncias tomam. Para que a inelegibilidade [de Lula] não perdure, é necessário que haja uma absolvição por um tribunal superior ou então que seja concedida uma liminar”, analisou Reis, candidato a governador de Tocantins pela Rede.

Em razão da condenação imposta ao ex-presidente, haverá o quarto teste da democracia brasileira desde que foi reinstalada em 1985, após 21 anos de ditadura militar, analisou Daniel Falcão, do Instituto Brasiliense de Direito Público e da USP, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional.

Os testes superados, acrescentou, foram os impeachments de Fernando Collor, em 1992, e Dilma Rousseff, em 2016, a rejeição da cassação da chapa Dilma-Temer, em 2017. Haverá atentado à democracia e às instituições, avalia, se vingarem os apelos dos adversários eleitorais de Lula, mesmo se não for alterada a situação de inelegibilidade, por ter sido condenado por um colegiado.

“Se isso ocorrer, como querem seus adversários, o desrespeito à Ficha Limpa pode ser fatal às instituições democráticas, atentando contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito”, disse.

Para a criminalista Camila Amaral, sócia do escritório Rahal, Carnelós e Vargas do Amaral, em março o TRF-4 irá concluir a avaliação do recurso de embargo de declaração a ser apresentado pela defesa de Lula. Mas ainda caberá habeas corpus para tentar evitar a prisão dele e recursos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF).

Na avaliação do cientista político Ricardo Caldas, da UnB, se Lula for preso, servirá para que Tribunal Superior Eleitoral (TSE), STJ e STF agilizem o julgamento de recursos para oferecer uma decisão antes da eleição. “Os tribunais farão um esforço concentrado para tomar uma decisão a favor ou contra com mais rapidez”, diz.

Para o especialista em política e professor de relações externas da Universidade Federal do ABC (UFABC), Gilberto Maringoni, o julgamento mostrou que o Judiciário brasileiro quer, sim, interferir no processo político. Sua análise é a de que o processo deixou de ser jurídico para ser guiado por “subjetivismos políticos”.

“As instituições não estão normais. Não é apenas o 3x0, mas é a fala do relator, o voto de cada desembargador. São coisas que saem da objetividade e do rito jurídico e vão para ilações, inferências e um subjetivismo político perigoso.”

Questionado se o processo eleitoral acabará contaminado caso Lula consiga se candidatar e seus problemas jurídicos sigam em suspenso, o analista da UFABC disse que o caminho “já está contaminado”. Para ele, seria prudente a população definir se Lula merece ou não ser eleito, não “três juízes que ninguém conhece definindo o rumo da democracia”. “Uma eleição em que se tira o principal candidato dessa maneira, são eleições que estão sob o risco de contestação.”/Colaborou Diego Felix