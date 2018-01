O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 10 horas desta quinta-feira, 25, à sede nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na capital paulista, para participar da reunião do Diretório Nacional do PT. O encontro acontece um dia depois do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), de Porto Alegre, confirmar a sentença do juiz Sérgio Moro, que o condenou no caso do tríplex do Guarujá, e ampliar sua pena de 9 anos e seis meses para 12 anos e um mês de prisão.

Independentemente do resultado do julgamento de quarta, o PT irá lançar nesta quinta o nome de Lula como cabeça de chapa da sigla à Presidência da República para as eleições de 2018.