BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, disse nesta quarta-feira que a privatização da Eletrobras tem todas condições de ser aprovada ainda no primeiro semestre.

"Acho que nós temos toda a condição de até abril, primeiro semestre, aprovar, autorizar a privatização, a venda das ações da Eletrobras, somada com a possibilidade de atender essa grande preocupação do Nordeste que é de que forma... se pode financiar a revitalização do Rio São Francisco", disse Maia a jornalistas, após se reunir com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia.

(Reportagem de Mateus Maia)