Mais de 300 jornalistas nacionais e estrangeiros fizeram credenciamento para acompanhar o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 24, na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Por questões de segurança e de espaço, a imprensa não poderá entrar na sala da sessão do julgamento.

Por volta das 8h15, os profissionais de imprensa já estavam concentrados em outro espaço do tribunal, onde foi instalado um telão para transmitir o julgamento ao vivo. A sessão também será transmitida pelo Youtube. Vários jornalistas e fotógrafos acompanham a chegada das autoridades, concentrados na parte de fora do prédio, na área isolada pela polícia e na qual a população em geral não tem acesso.