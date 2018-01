O presidente da República em exercício, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai receber na tarde desta terça-feira, 26, em uma mesma reunião, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o presidente da Caixa, Gilberto Occhi.

Esta terça é o primeiro dia de Maia à frente da Presidência durante o afastamento do presidente Michel Temer, que viajou para Davos (Suíça) para participar do Fórum Econômico Mundial. Maia ficará no comando do País até o fim da semana, quando Temer retornará ao Brasil.

O encontro sobre a Caixa está marcado para as 16h, no Palácio do Planalto, e deve tratar do recente episódio de corrupção envolvendo o banco público e o impacto na execução de programas da pasta das Cidades. A Caixa é o operador das principais políticas do governo nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana e habitação.

Na semana passada, Temer determinou o afastamento temporário de quatro vice-presidentes da Caixa investigados por suspeitas de corrupção. A decisão sobre o afastamento definitivo dos executivos ficará a cargo do Conselho de Administração da Caixa.

Segundo o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou, o escândalo inviabiliza o socorro de R$ 15 bilhões ao banco estatal com recursos do FGTS. Autorizada em lei, a liberação do aporte ainda depende do aval do Conselho Curador do fundo. A operação já sofria resistência do Ministério da Fazenda, mas a crise de gestão se agravou com os desdobramentos da investigação.

Sem o recurso do FGTS, Caixa e governo precisam estudar alternativas para aumentar o capital do banco, sob pena de ter que haver um freio na concessão de crédito.

Reuniões

A agenda de Maia nesta terça ainda prevê um almoço-reunião com representantes do Citibank. Esse encontro ocorrerá em São Paulo ao meio-dia. À tarde, depois da reunião sobre a Caixa, Maia recebe no Planalto o presidente em exercício da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Carlos Amastha, acompanhado de delegação de prefeitos.