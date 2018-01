A dois dias do julgamento que pode impedir a candidatura do ex-presidente Lula e torná-lo inelegível, o PT se articula para manter a viabilidade eleitoral de seu líder e planeja várias plenárias para defender seu nome no pleito.

Na última semana Lula contou com atos no Rio de Janeiro e em São Paulo que reuniram partes expressivas da intelectualidade e de artistas simpáticos à sua figura. Apesar de não jogarem a toalha quanto a uma condenação, petistas esperam que o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) seja exclusivamente jurídico, sem apelos políticos.Mesmo assim, cenários pós-julgamento, onde o resultado pode não ser favorável ao ex-presidente, já estão em análise pela agremiação. Por ora, a candidatura do ex-presidente está mantida, podendo ser antecipada, caso a condenação em segunda instância seja mantida.

Presidente do partido, a senadora Gleisi Hoffmann (PR) disse que seria preciso “matar muita gente” para prender Lula e a frase ativou o ambiente político. Rapidamente dirigentes petistas reformaram a sentença de Gleisi e pontuaram como “frase de expressão”. Vice-presidente petista, o ex-ministro Alexandre Padilha disse, ainda, que seria uma “brutal violência” contra pessoas que são inocentes e condenadas sem provas.

“O PT está muito tranquilo, não tem acirramento de ânimos. Claro que uma ou outra declaração acaba mais exaltada, mas faz parte”, comentou o presidente do PT de São Paulo, Paulo Fiorilo.

O único pedido é por “cautela”, em função da leitura de que há uma condenação a caminho que pode ser feita sem provas concretas de que Lula é o dono do tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo. “Independente do resultado, a candidatura do Lula continua, porque cabem recursos e ele já disse que vai viajar o País”, disse o dirigente petista.

A consultoria GO Associados elaborou desdobramentos possíveis após o julgamento desta quarta. Caso o ex-presidente vença no TRF-4, o Ministério Público Federal (MPF) pode apresentar um embargo de declaração ao Tribunal, um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Caso o colegiado mantenha a pena do juiz Sergio Moro de nove anos e seis meses de prisão por 3 votos a zero, a defesa ainda terá como entrar com um embargo de declaração até dois dias após o resultado. A chance de reverter o caso, no entanto é quase nula. Se dois juízes mantiverem a condenação, mas um votar pró Lula, a defesa pode recorrer por meio de embargos infringentes até dez dias após a publicação do resultado. Neste caso, a análise do julgamento tramitará ainda no TRF, com acompanhamento de seis desembargadores.

Em média, embargos infringentes são analisados em no máximo 60 dias. A defesa ainda pode entrar com mais recursos que postergarão a decisão do TRF-4. Vale lembrar que STJ e STF são as instâncias superiores às quais a defesa pode recorrer após o TRF.

No último sábado, 20, a Justiça recusou os recursos petistas para garantir um ato em apoio ao ex-presidente na Avenida Paulista na próxima quarta-feira. Os organizadores afirmaram, por nota, que não abrirão mão da caminhada.

A ação do PT paulista aconteceu após a Polícia Militar comunicar ao Ministério Público que a realização de atos neste dia “implicaria em ameaça quanto à integridade física e segurança dos participantes”.

Isso acontece porque grupos anti-Lula também querem se manifestar na Avenida Paulista. O pedido do MBL e do Revoltados Online foi feito em 18 de dezembro, enquanto o da CUT foi em 8 de janeiro.

Amanhã (23), os petistas programam uma vigília em diversos pontos do País, sobretudo em Porto Alegre, ao redor do TRF-4. Lula deve estar na capital gaúcha, mas acompanha o julgamento em São Paulo e poderá comparecer ao ato na Avenida Paulista. Pela previsão original, os militantes se encontrariam no Masp e o ato se encerraria com um discurso do ex-presidente. O julgamento será transmitido pela página do TRF-4 no YouTube.