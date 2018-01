O PSDB paulista entra neste ano eleitoral com muitas incertezas e poucas definições. Com a candidatura presidencial do governador Geraldo Alckmin se consolidando, lógicas internas como apoiar o atual vice-governador, ou lançar candidatura própria indicam que o ninho tucano terá um longo caminho a percorrer nos próximos meses.

Atualmente o partido está dividido em duas tendências com muitas variáveis, sendo que nenhuma delas e unânime. Com tantos cenários possíveis, perder tempo é o que de pior pode acontecer, já que outros partidos estão a pleno vapor e costurando alianças para o segundo semestre, quando a campanha eleitoral terá início.

A primeira dessas possibilidades é lançar uma candidatura que possa manter a hegemonia tucana dos últimos 23 anos em São Paulo. Como variável, os nomes do prefeito de São Paulo, João Doria e do senador José Serra se colocam como competitivas. O secretário de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro e o cientista político, Luiz Fernando D’Ávilla correm por fora neste cenário.

Doria e Serra contam com pontos negativos ao concorrerem, já que o primeiro pode ferir o discurso do gestor não político adotado em campanha para a Prefeitura, além de abandonar o posto um ano depois de eleito. O segundo está com implicações na Operação Lava Jato, acusado de receber propina milionária da Odebrecht.

Quem defende este caminho, como o presidente estadual da sigla, deputado Pedro Tobias e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Cauê Macris, observa a manutenção dos tucanos no poder e refuta a ideia de apoiar o vice-governador, Marcio França (PSB).

Neste segundo cenário, onde França é o candidato que levará o legado de Alckmin para a posterioridade, existem resistências internas, mas o quadro começa a mudar, uma vez que, em abril, Alckmin sairá do governo para disputar a presidência e França terá a máquina na mão. Conhecido pela agilidade nas negociações eleitorais, França já conta com o apoio de PR, Solidariedade e PROS. Nos bastidores comenta-se que ele terá ao menos sete partidos em sua chapa, abocanhando de longe o maior tempo de TV da disputa.

Para pressionar os tucanos, França já declarou que, caso não tenha o apoio do partido, retirará todos os secretários do PSDB que agora comandam pastas no governo paulista. A pressão, por ora, começa a produzir efeitos, já que parte do secretariado começa a apoiar o caminho por França.

“A prioridade é ter Alckmin presidente. Ter um palanque único aqui em São Paulo é importante. Se for candidato do PSDB ou outro partido, não tem problema. Mas as coisas se colocaram de tal forma que o Marcio França está consolidado. É bom refletir e dar um passo atrás, exigir para o Marcio que o vice seja do PSDB e evitar que daqui quatro anos tenhamos no governo um partido como o PT, dois aliados históricos”, enfatizou o vereador e ex-presidente do PSDB municipal, Mario Covas Neto.

A opção de Covas Neto é levantada publicamente pelo deputado estadual Carlos Bezerra Junior. Além de garantir apoio integral de França e assegurar unidade ao palanque de Alckmin – que patina nas pesquisas de opinião –, os tucanos seguem no governo paulista, asseguram espaços e podem combinar um apoio futuro quando o mandato do governador se encerrar, em 2022, caso Marcio França acabe eleito.

Por outro lado, o prefeito Doria declarou a aliados e a um grupo de 12 deputados estaduais que se reuniram com ele na última terça-feira (16) que estuda a possibilidade de ser candidato. Esse posicionamento pode sair já em fevereiro, após avaliar se o Executivo paulistano estará estruturado para seguir seu trabalho.

Enquanto isso, segue se reunindo com integrantes da bancada federal do partido, como Ricardo Trípoli, mas segue com o discurso público de que foi “eleito para prefeitar” e cumprirá os quatro anos de mandato pelo qual foi eleito.

Há uma leitura, ainda mais negativa, de que lançar Serra como candidato é ruim pela fragilidade do senador. Além de investigado na Lava Jato, existe o risco de Serra se ver do lado oposto, como em 2008, quando era governador e teve de decidir por apoiar Alckmin, então candidato à Prefeitura de São Paulo, ou seu antigo vice-prefeito, Gilberto Kassab.

Sem dar a Alckmin o suporte necessário para vencer a disputa daquele ano, avalia um tucano, o grupo que orbita o atual governador, o jogo pode virar para Serra e, além de dividir Alckmin (se apoia o PSDB ou seu atual vice), o senador pode contar com o revanchismo daqueles que viram a campanha para a prefeitura virar água. “Hoje, do jeito que as coisas estão caminhando, é por uma derrota do PSDB em São Paulo”, disse um tucano.