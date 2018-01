BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) manter condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do apartamento tríplex do Guarujá, que o dia não merece ser "celebrado" por quem tem responsabilidade pública, apesar de ter construído sua carreira na oposição ao ex-presidente e ao PT.

Maia acrescentou, no entanto, que o resultado do julgamento "deixa claro que o Brasil é uma democracia madura onde as instituições funcionam plenamente", e que qualquer comentário sobre a sentença deve respeitar a "ordem institucional".

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)