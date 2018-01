O anúncio de que o senador tucano José Serra (SP) não disputará as eleições neste ano fortaleceu dentro do PSDB o nome do prefeito de São Paulo, João Doria, como candidato do partido ao governo do Estado. Aliados do chefe do Executivo paulistano que lideram um movimento de "apelo" à candidatura Doria para alavancá-lo na disputa interna já articulam agora a composição de uma chapa forte em torno do prefeito para concorrer à sucessão do governador Geraldo Alckmin contra o atual vice, Márcio França (PSB), que deve assumir o governo em abril com a saída de Alckmin para disputar a Presidência da República.

Embora outros três tucanos tenham demonstrado interesse em concorrer ao governo paulista - o cientista político Luiz Felipe d'Ávila, o secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, e o ex-senador José Aníbal -, Serra era visto como o principal obstáculo interno para o grupo de Doria por ter muitos aliados na máquina partidária. Com o senador fora do páreo, aliados do prefeito querem agora avançar na costura de alianças com outros partidos e conter a articulação feita por Márcio França, que já anunciou o apoio de três legendas - PR, Solidariedade e PROS -, e mira em outras siglas do bloco que formou dentro da base de Alckmin na Assembleia Legislativa, como PV, PP e PPS.

Hoje, a aliança em torno de Doria envolve dois nomes que despontam como possível vice na chapa do prefeito: o secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia (DEM), e o ex-prefeito da capital e ministro das Comunicações, Gilberto Kassab (PSD). Segundo aliados do prefeito, Kassab leva certo favoritismo por comandar o partido e deter mais tempo de TV, com a quinta maior bancada na Câmara, com 38 deputados. Desta forma, a vice na chapa de Doria seria uma contrapartida ao apoio do PSD à candidatura de Alckmin à Presidência.

Segundo integrantes do PSD, Kassab já havia se comprometido a apoiar qualquer candidato tucano ao governo mesmo antes da desistência de Serra, seu principal aliado. Além disso, afirmaram que o ex-prefeito está empenhado em demover o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, filiado à sigla, da ideia de se candidatar ao Planalto, abrindo caminho para a coligação com Alckmin. Kassab deve se encontrar com o governador e o prefeito na próxima semana em São Paulo para conversar sobre a coligação.

Já a composição com o DEM, aliado de primeira hora do PSDB paulista e que já lançou Rodrigo Garcia pré-candidato ao governo, dependeria da desistência da candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), ao Planalto. Maia tem articulado apoio com outros partidos e disse nesta semana que, se sua situação nas pesquisas melhorar - hoje ele tem 1% das intenções de voto -, disputará a Presidência.

Outro nome cotado como possível vice de Doria é o de Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Filiado ao MDB, Skaf rejeita a ideia de não disputar o governo do Estado pela terceira vez - concorreu em 2010 e 2014 -, mas poderia compor uma coligação majoritária com o PSDB sendo candidato ao Senado. A senadora Marta Suplicy, contudo, postula a vaga do MDB.

Renúncia

Ao mesmo tempo em que articulam alianças, aliados de Doria afinam o discurso para amenizar, ao eleitor, o efeito de uma renúncia precoce - o prefeito prometeu cumprir o mandato até o fim. Por isso, deputados, prefeitos e vereadores tucanos têm feito caravanas até o gabinete de Doria com o "apelo" para que ele seja o candidato do partido ao governo e dizendo que, à frente do Estado, ele poderá fazer mais pela cidade.

"Cabe a nós convencer o Doria a ser candidato a governador, em um cenário que não cabe nem prévia", disse o tucano Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.