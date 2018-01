Um grupo de advogados entrou, no último sábado, com um novo pedido de liminar para barrar a nomeação da deputada federal Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A ação vem depois de o Superior Tribunal da Justiça (STJ) aprovar a posse, prevista para hoje.

A liminar foi feita no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo mesmo grupo que moveu a ação popular que suspendeu a posse da deputada por duas semanas.

O grupo argumenta que o ministro do STJ responsável pela liberação, Humberto Martins “não detém competência para tanto” e que espera que o STF julgue o caso com “imparcialidade”.

A aprovação veio na quarta tentativa do governo junto ao Judiciário de confirmar a nomeação, que foi suspensa há 10 dias, por uma liminar da 4ª Vara da Justiça Federal em Niterói (RJ), após a revelação de que Cristiane havia sido condenada a pagar indenizações a dois ex-motoristas a quem nunca tinha assinado as carteiras de trabalho.

A Advocacia-Geral da União (AGU), porém, entrou com diversos recursos para resolver o impasse, afirmando que condenação trabalhista não consiste em sanção criminal e, portanto, não impede que a deputada assuma a função.

A avaliação no Planalto é que a questão já ultrapassou a situação partidária da necessidade de agradar ao PTB e passou a ser um problema institucional, sobre a prerrogativa do presidente Michel Temer de decidir sobre a nomeação de ministros. Por lei, a condenação de Cristiane não seria impeditivo para o cargo.

O grupo de advogados espera que a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, anuncie sua decisão em breve mas, segundo uma fonte palaciana, o governo recebeu indicações de que a ministra poderia também negar a liminar. Até o fechamento desse jornal, a ministra não tinha decidido.

Na sexta (19), o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, disse que Temer vai ratificar o “engajamento” do governo pela reforma da Previdência em reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, na próxima semana. A votação da reforma está marcada para 19/2 e o governo faz um esforço para garantir os votos para que a Proposta de Emenda à Constituição – são necessários os votos de 308 dos 513 deputados, em dois turnos.