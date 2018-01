O presidente Michel Temer deixou seu escritório, na zona sul de São Paulo, de carro. A previsão é que o peemedebista embarque ainda na tarde desta sexta-feira, 12, para Brasília.

O presidente passou dois dias na capital, onde fez uma consulta de retorno com os médicos Roberto Kalil Filho e Miguel Srougi e também encontrou o advogado Antonio Carlos Mariz para tratar da defesa no inquérito que apura suposto pagamento de propina da empresa Rodrimar para o emedebista.

Após a realização dos exames, a assessoria do Planalto informou que o presidente deverá mesmo participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos, que acontece na semana do dia 22.