A assessoria do Palácio do Planalto informou no início da tarde desta terça-feira, 2, que o presidente Michel Temer provavelmente seguirá o dia trabalhando do Palácio do Jaburu. Pela agenda inicial, Temer iria para o Planalto, mas deve continuar o restante do dia em sua residência, onde tem despachado com ministros.

Nesta terça-feira, o presidente já recebeu os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria-Geral, Moreira Franco, e da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Na segunda-feira, dia 1º, Temer passou o dia no Jaburu, de repouso, conforme orientação médica. O presidente está em processo de recuperação de um quadro de infecção urinária causado em decorrência de cirurgia realizada na uretra.