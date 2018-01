BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Michel Temer vai a São Paulo na tarde desta quinta-feira para passar por uma revisão médica com um cardiologista e um urologista no hospital Sírio-Libanês, e deverá retornar a Brasília na sexta, disseram fontes do Palácio do Planalto.

De acordo com as fontes, o presidente não passará a noite no hospital, mas dormirá na capital paulista. Ele se consultará com o cardiologista Roberto Kalil Filho e com o urologista Miguel Srougi, disseram.

Inicialmente Temer iria se consultar com Srougi na clínica do urologista, localizada próxima ao Sírio-Libanês, mas houve uma mudança de planos e o presidente decidiu ir ao hospital para também se consultar com Kalil.

Nos últimos meses, Temer passou por procedimentos de redução da próstata e de desobstrução urinária no Sírio-Libanês, assim como a uma cirurgia para desobstrução arterial no mesmo hospital. Devido aos procedimentos urológicos, o presidente chegou a colocar uma sonda e foi diagnosticado com uma infecção urinária no final do ano passado.

Temer, de 77 anos, tem buscado afastar rumores envolvendo sua saúde e, na semana passada, fez uma caminhada nos arredores do Palácio do Jaburu, anunciada na véspera à imprensa, e disse aos jornalistas presentes que estava "recuperadíssimo".

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)