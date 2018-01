Depois de passar o final de semana na capital paulista, o presidente Michel Temer decolou nesta noite de domingo, 7, com destino a Brasília. A agenda de amanhã prevê, até o momento, apenas despachos internos no Palácio do Planalto.

Na semana passada, por recomendações médicas, o presidente diminuiu o ritmo de trabalho e despachou parte do dia na residência oficial, o Palácio do Jaburu. Temer também retomou as caminhadas matinais e em um dia chegou até a "convocar" a imprensa para registrar as imagens e reforçar a ideia de que está recuperado dos problemas de saúde. Nos últimos meses, o presidente passou por intervenções cirúrgicas por problemas urológicos e para a colocação de stents para desobstruir artérias coronarianas.

Nesta manhã, em São Paulo, o presidente recebeu a visita do consultor de comunicação Gaudêncio Torquato, que disse que o presidente Michel Temer "está muito bem de saúde". Ele, que é amigo pessoal de Temer, passou algumas horas na manhã deste domingo na casa do presidente, no bairro de Alto de Pinheiros, em São Paulo.