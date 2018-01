SÃO PAULO (Reuters) - O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) não terá expediente no próximo dia 24 de janeiro, data em que será julgado o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condenação a nove anos e seis de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, com a única exceção cabendo aos servidores da corte envolvidos no julgamento, informou o tribunal.

Além da suspensão do expediente no dia do julgamento do recurso de Lula, a corte, sediada em Porto Alegre, também reduziu o horário de funcionamento na véspera do julgamento, quando vai trabalhar somente das 8h às 12h.

"A suspensão leva em conta as medidas que estão sendo adotadas pelos órgãos de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul e pela Polícia Federal para garantir a segurança do público interno e externo durante a realização do julgamento da apelação criminal nº 5046512-94.2016.4.04.7000 no dia 24 de janeiro, às 8h30, pela 8ª Turma", informou o TRF-4 em comunicado.

O PT, partidos aliados e movimentos sociais estão convocando manifestações na capital gaúcha e em outras cidades do país para o dia do julgamento do recurso de Lula, condenado pelo juiz Sérgio Moro, acusado de ter recebido um apartamento tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo, como propina.

O ex-presidente nega as acusações, diz que não é dono do imóvel e afirma ser alvo de uma perseguição política que visa impedi-lo de disputar a Presidência na eleição deste ano.

Se tiver a condenação confirmada na segunda instância, Lula poderá ficar inelegível pela Lei da Ficha Limpa.

(Por Eduardo Simões)