A taxa de renovação do parlamento brasileiro, desde 1990, só ultrapassou o nível dos 50% apenas duas vezes: 61,82%, em 1990 e 54,28%, em 1994. Segundo Antônio Augusto de Queiroz, as renovações parlamentares caminham conforme os ventos da conjuntura naquele período. Se em ambiente de crise, a mudança aumenta. Outro fator de destaque é o tamanho dos quadros que buscam reeleição, ou seja, quanto mais candidatos em busca da manutenção de seus cargos, em geral o número de renovação é menor.

No auge da crise do Mensalão, em 2006, o número de candidatos que buscou a reeleição foi recorde: 86,16%, ou 442 deputados dos 513 com assento na Câmara. No entanto, o volume de reeleitos foi um dos menores, com apenas 60,41% (267 deputados) garantindo mais quatro anos de mandado no Legislativo federal.