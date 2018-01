Por Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - O órgão regulador antitruste de Israel informou que avaliará as práticas de negócios de gigantes da Internet, como Facebook e Google, para certificar-se de que não estão sufocando a concorrência.

"Olharemos de perto para atividade de gigantes da Internet para ver se estão abusando do poder e descumprindo regras da Autoridade AntiTruste", disse a diretora do órgão, MichalHalperin, ao Comitê de Assuntos Econômicos do parlamento.

"As grandes companhias de Internet, como Google e Facebook, têm presença suficiente em Israel em termos de leis antitruste... a lei se aplica a elas, mesmo que não estejam registradas em Israel", afirmou Halperin.

A autoridade examinará se essas empresas estão abusando de suas vantagens, de modo a empurrar outros participantes para fora e monopolizar o mercado, disse ela.

Representantes de Facebook e Google, que estavam presentes na reunião, disseram que cumprem as leis e fornecem uma plataforma para os negócios em Israel prosperarem.

Como em outros países, o tradicional mercado de mídia de Israel enfrenta uma crise na era digital, conforme os anúncios diminuem e as receitas caem.

Google e Facebook abocanham cerca de 80 por cento das receitas com publicidade em Israel, que giram em torno de 436 milhões e 494 milhões de dólares por ano.

"Os problemas no mercado de publicidade israelense não começaram com o Google", disse Noa Elefant, diretor de política pública do Google em Israel.

Halperin afirmou à Reuters esperar que o órgão regulador conclua os trabalhos em 2018.

