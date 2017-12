Profissionais de logística lidam diariamente com muitos dados e conseguir uma informação rapidamente pode se tornar uma tarefa complicada. A gestão da cadeia de suprimentos vai muito além da logística. Para que as organizações tenham alta performance em vendas e ampliem sua competitividade frente a concorrência, adotar ferramentas tecnológicas que auxiliem na gestão de supply chain pode ser um grande diferencial.

O cruzamento de dados obtidos da análise de BI com informações oriundas de todos os setores da companhia facilita criar simulações de cenários para tomar decisões precisas. Muitas companhias, na tentativa de cortar gastos, não percebem que muito dinheiro está sendo perdido com excesso de material em estoque.

Para auxiliar empresas nesse desafio, apresento quatro vantagens da ferramenta de BI para o controle da área de supply chain e como tirar melhor proveito delas para aumentar rentabilidade e assegurar o crescimento sustentável do negócio:

Decisões mais assertivas

É possível otimizar o desempenho da empresa, ao consolidar dados relevantes em um dashboard é possível melhorar a previsão de estoque e, consequentemente, fazer um planejamento mais assertivo na área de compra, o que reduz custos.

Dashboards em tempo real

O dashboard permite identificar a frequência de giro dos produtos. Por exemplo, ao perceber que um item corre o risco de ficar acumulado no estoque, o gestor tem a possibilidade de definir promoções atraentes aos consumidores, evitando o acúmulo de estoque e aumentando a capacidade de vendas.

Prever problemas

Atualmente prazo de entrega é maior preocupação entre empresas e com a possibilidade de cruzar dados individualmente obtendo informações em tempo real sobre a performance da cadeia de supply chain, as empresas conseguem monitorar os prazos de entrega para cada estágio, tendo tempo hábil para sanar atrasos discrepantes com o prometido.

Relatórios Personalizados

Realizar uma análise consistente da cadeia de fornecimento é um desafio para os executivos. Contar com uma ferramenta que permita criar relatórios personalizados e de fácil utilização é uma excelente oportunidade de traçar estratégias para buscar uma diferenciação no mercado e aumentar a competitividade.

Enviar um e-mail