Por Supantha Mukherjee

(Reuters) - As ações da IBM caíam 4 por cento nesta sexta-feira, à medida que analistas consideraram "decepcionante" uma previsão de lucro anual que mostrou que a empresa levará mais tempo para voltar a um crescimento sólido.

A IBM previu lucro operacional de pelo menos 13,80 dólares por ação em 2018, ante 13,80 dólares em 2017 e a expectativa do mercado de 13,92 dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A previsão chega após o primeiro crescimento na receita trimestral da empresa em seis anos.

O crescimento da receita da IBM em 3,6 por cento é resultado principalmente de um salto de 71 por cento nas vendas do seu novo mainframe Z14, que foi lançado em setembro e um crescimento de 27 por cento em seus negócios de nuvem.

A analista do Morgan Stanley, Katy Huberty, disse que o foco maior do mainframe em segurança está atraindo mais clientes do que apenas atualizações num momento em que ataques cibernéticos e vulnerabilidade de chips no topo das preocupações de clientes.

Um crescimento no negócio de mainframes também pode melhorar as margens da IBM. A margem bruta ajustada do quarto trimestre da empresa ficou em 49,5 por cento, abaixo da expectativa do mercado de 50,8 por cento.

A IBM disse que continuará a "manter um alto nível de investimento" em 2018, uma vez que aumenta suas capacidades em nuvem, celular, cibersegurança e análise de dados.

"Este trimestre foi outro passo importante na direção certa, com 2018 sendo uma grande ano para a IBM provar que sua recuperação é viável, o que acreditamos que é, embora a um ritmo lento", disse o analista da GBH Insights, Daniel Ives.

