A Bratel, veículo de investimentos da Pharol (antiga Portugal Telecom) e maior acionista da Oi, com 22,24% do capital, convoca acionistas para Assembleia Geral Extraordinária no dia 7 de fevereiro.

A pauta, entre outros assuntos, tratará a propositura de ação de responsabilidade civil em face do diretor presidente da Oi, Eurico Teles, e do diretor de finanças da tele, Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão. Além disso, será discutida a criação de um conselho transitório com mandato a se iniciar a partir da data de homologação do plano de recuperação judicial. A convocação foi feita no mesmo dia em que o juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana, homologou o plano de reestruturação da Oi e para ele a convocação é "absolutamente desnecessária para dar eficácia à decisão dos credores." /Reuters