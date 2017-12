Após 7 meses de saldo positivo, o mercado de trabalho voltou a registrar mais demissões do que admissões em novembro. Mas especialistas concordam que a tendência é maior geração de vagas formais. Segundo o Caged do Ministério do Trabalho, o saldo de empregos formais no Brasil teve resultado negativo de 12.292 vagas no mês passado, redução de 0,03% ante outubro.Página 4