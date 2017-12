Para atender a alta demanda por serviços de salões de beleza no fim do ano, nasceu o aplicativo, Singu que disponibiliza massagistas, depiladoras e manicures que atendem em casa, ou local de preferência do cliente. Com preços tabelados, o aplicativo está disponível em São Paulo, Alphaville, Guarulhos, ABCD Paulista e Rio de Janeiro, e o download do aplicativo pode ser feito gratuitamente em Android e iOS./ Da Redação

Lançada pelo Google no Brasil em novembro, o Android Pay passará a ser aceito na rede de cafeterias Rei do Mate. Usuários de smartphones com o sistema operacional Android poderão usar a ferramenta de pagamento móvel por aproximação desde que tenham o app instalado e um cartão de débito ou crédito cadastrado. O Rei do Mate colocará adesivos no caixa das lojas que já aceitam a opção; hoje a rede conta com 330 unidades. / Da Redação

Fruto de parceria entre a Visa, o Facebook e a fintech Smarters, o chatbot ShopFácil.com bateu a marca de 1 milhão de interações e 50 mil usuários impactados em pouco mais de um ano de atividade. Segundo a bandeira de cartões, o assistente virtual inteligente tem registrado um índice de conversão três vezes maior que a média de ferramentas similares. O chatbot permite que clientes finalizem compras sem deixarem o ambiente do Messenger. / Da Redação