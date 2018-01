Se em 2017 a adoção de assistentes virtuais inteligentes (ou chatbots) virou realidade em diversos segmentos, neste ano há tendência de explosão no uso da tecnologia por conta da chegada do WhatsApp corporativo ao País. “O WhatsApp como canal de atendimento será um game changer”, diz o CEO e cofundador da Hi Platform, Marcelo Pugliesi. PÁGINA 7