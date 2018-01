SANTIAGO (Reuters) - O varejista chilena Cencosud disse nesta sexta-feira que planeja investir 400 milhões de dólares neste ano e previu receitas de 16,5 bilhões de dólares em 12 meses.

Uma das maiores varejistas da América do Sul, a Cencosud afirmou que seu plano de investimentos pode aumentar dependendo da venda de ativos não estratégicos.

"O investimento para 2018 inclui um plano de investimento base de 400 milhões de dólares, que poderá ser revisado para cima à medida que o plano de alienação de ativos não essenciais de até 1 bilhão de dólares seja executado", disse a empresa em comunicado.

A companhia tem operações no Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e Peru.

"Os investimentos seguem focados no fortalecimento de nossa proposta de valor e na competitividade das lojas, inovação, melhorias na logística e capacidades tecnológicas, desenvolvimento do canal omni, aberturas de lojas seletivas e o plano de remodelagem", afirmou o grupo no comunicado.