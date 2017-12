PEQUIM (Reuters) - A China derrubou mais de 13 mil sites desde o início de 2015 por infringirem a lei ou outras regras e a vasta maioria da população apoia os esforços do governo para limpar o ciberespaço, disse a agência de notícias estatal Xinhua neste domingo.

O governo ampliou os já rígidos controles sobre a internet desde que o presidente Xi Jinping assumiu, cinco anos atrás, no que os críticos dizem ser um esforço para restringir a liberdade de expressão e impedir críticas ao partido comunista.

O governo diz que todos os países regulamentam a internet e suas regras visam garantir a segurança nacional e a estabilidade social e impedir a disseminação de pornografia e conteúdo violento.

Um relatório feito para a atual sessão do comitê permanente do parlamento da China, considerado figurativo, disse que as autoridades haviam visado a pornografia e a violência em suas varreduras nos sites, blogs e perfis de redes sociais, disse a Xinhua.

Assim como os 13 mil sites fechados, quase 10 milhões de perfis foram cancelados por sites, acrescentou. A agência não deu detalhes, mas provavelmente as contas eram de redes sociais.

Mais de 90 por cento das pessoas questionadas apoiavam os esforços do governo de administrar a internet, com 63,5 por cento deles acreditando que nos últimos anos houve uma clara redução de conteúdo prejudicial.

(Por Ben Blanchard)