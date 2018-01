O ex-presidente Lula (PT) poderá suspender a aplicação da Lei da Ficha Limpa, que o tornaria inelegível se condenado em segunda instância. Mesmo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), de Porto Alegre (RS), confirme hoje a sentença da primeira instância, ele poderá se candidatar, tomar posse e exercer mandato presidencial.

A avaliação é de especialistas sobre desdobramentos da guerra jurídica a ser travada pelo PT para garantir participação de Lula na disputa eleitoral. A tese reforça entendimento do caso pelo novo líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta (PT-RS). Ontem, ele reafirmou que o ex-presidente será candidato, independentemente do resultado do julgamento de hoje. “Cabe a quem questionar posteriormente impugnar, mas Lula será candidato, independentemente da decisão do Tribunal. A lei nos permite fazer isso, e nós estamos anunciando que faremos”, declarou Pimenta.

A sessão da 8ª Turma do TRF-4 vai analisar um recurso da defesa de Lula, que contesta a condenação de 9,5 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, dada em julho passado. Ontem, a defesa do petista pediu que ele recorra em liberdade se a sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro for reiterada. Lula é esperado em Porto Alegre para acompanhar protestos contra o julgamento.

Para os juristas, a confirmação da candidatura de Lula dependerá da celeridade a ser dada aos recursos movidos pela defesa do líder petista para suspender os efeitos de eventual condenação dele, no TRF-4. “Se for condenado, Lula está, em tese, inelegível”, disse ao DCI o jurista Daniel Falcão, do Instituto de Direito Público, referindo-se ao artigo 20 da lei, que prevê situações de inelegibilidade. Uma delas é a condenação em segunda instância por grupo de magistrados. “O problema é que a decisão do TRF-4 não dirá absolutamente nada a respeito da inelegibilidade. Só a Justiça eleitoral pode falar sobre isso.” PÁGINA 9