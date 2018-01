A Geru lançará uma linha de crédito consignado ainda neste ano, com a proposta de taxas menores que as ofertadas pelo mercado, seguindo a linha do crédito pessoal da fintech. A expectativa da empresa é que após a captação de R$ 240 milhões, mais de 20 mil novas operações sejam originadas até junho, diz o CEO e fundador da fintech, Sandro Reiss. PÁGINA 10