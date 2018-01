O Custo Unitário Básico (CUB) da construção do estado de São Paulo subiu 0,27% em dezembro ante mês anterior. Esta é a oitava elevação seguida no indicador. De acordo com o SindusCon-SP, o CUB ficou em R$ 1.329,24 por m² no período. Em 12 meses a alta é de 2,62%. Dentro da gastos, a mão de obra soma 61,58%, seguido por materiais ( 35,2%). Para o VP de Economia do SindusCon-SP, Eduardo Zaidan, "o custo da construção paulista em 2017, inferior à inflação, foi o mais baixo dos últimos anos, e reflete a expressiva queda de atividade do setor."/ Da Redação