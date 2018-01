Por Greg Roumeliotis e Liana B. Baker

(Reuters) - A fabricante norte-americana de computadores Dell Technologies está explorando um conjunto de opções que podem permitir à maior companhia privada de tecnologia do mundo crescer mais via aquisições ou abertura de capital, disseram fontes familiarizadas com o assunto na quinta-feira.

O conselho de diretores da Dell se reunirá no fim deste mês para considerar a maior mudança na história da companhia desde que adquiriu a provedora de armazenamento de dados EMC Corp por 67 bilhões de dólares em 2016, comentaram as fontes.

Com sede em Round Rock, no Texas, e liderada pelo fundador Michael Dell, a companhia está sob pressão para ampliar sua lucratividade, depois que o acordo com a EMC não entregou a economia de custos e o desempenho que se projetava, enquanto gastos maiores com componentes e um mercado desafiador para armazenagem de dados reduziram as margens.

A Dell está revisando uma lista de vários potenciais alvos de aquisição que elevariam seu fluxo de caixa e expandiriam as ofertas, segundo as fontes.

A análise ainda está em estágio muito inicial e nenhum acordo é certo, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato para discutir abertamente as decisões. Procurada pela Reuters, a companhia não respondeu ao pedido de comentário fora do horário comercial.

(Reportagem adicional de Ismail Shakil em Bengaluru)