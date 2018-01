A dois dias do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre (RS), no caso do tríplex no Guarujá (SP), uma conclusão sobre o futuro do líder petista está longe do fim. Especialistas são unânimes ao apontar opções de recursos jurídicos disponíveis aos tribunais superiores, seja qual for o resultado do caso.

As alternativas indicam que nada será decidido, de fato, no dia 24 de janeiro. Ou no dia 25. Nem em setembro. Talvez nem depois das eleições de outubro próximo. Quase tão certo quanto o desfecho indefinido, cresce o clima de disputa que se assemelha ao das torcidas fanáticas por seus clubes. Discursos a favor da intimidação violenta, entretanto, são rejeitados nas democracias.

A defesa de Lula argumenta falta de provas materiais no processo que gerou a condenação em primeira instância. Alega que não há documento comprovando a titularidade do imóvel e que a sentença do juiz federal Sérgio Moro, em julho de 2017, a nove anos e seis meses de prisão por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, se baseia em ilações.

Questiona também a celeridade, incomum aos tribunais brasileiros, com que o caso tramitou até o momento atual, de julgamento em segunda instância no TRF-4. O Ministério Público Federal, além de pleitear aumento do tempo de prisão na sentença do caso do tríplex, segue com pedidos de condenação em outros cinco processos nos o ex-presidente se tornou réu.

Aos três desembargadores do TRF-4 caberá ignorar a pressão das partes e deliberar de forma soberana sobre o destino jurídico e político de Lula, o que implica contribuir para a construção do cenário eleitoral e, portanto, com o futuro do país. Mantida a ordem democrática, o intervalo entre a sessão da próxima quarta-feira e as eleições de outubro será temperado por embates judiciais sobre inelegibilidade e ficha-suja, por tentativas de votar a reforma da Previdência, pela janela de troca de partidos e pela fartura de fake news. Um intervalo que promete ser tudo, menos chato.