Por Noel Randewich

SAN FRANCISCO (Reuters) - As ações da Eastman Kodak mais do que dobraram de valor nesta terça-feira, após a empresa outrora líder no segmento de fotografia anunciar a entrada no mercado de criptomoedas.

A companhia afirmou em comunicado que está lançando uma moeda digital chamada "KodakCoin" para fotógrafos, parte da "KodakOne", uma plataforma de gerenciamento de direitos de imagem em uma parceria de licenciamento com a WENN Digital.

A plataforma usa a tecnologia blockchain, espinha dorsal do bitcoin e outras moedas digitais que aumentaram nos últimos meses e suscitaram medo de uma bolha de preços.

Nesta terça-feira, a ação da empresa fechou em alta de 119,3 por cento, a 6,80 dólares, na Bolsa de Valores de Nova York.

A pioneira de filmes fotográficos fundada há mais de um século lutou para se transformar em uma empresa de software e tecnologia de imagem. A Kodak compunha o Dow Jones até abril de 2004, e suas ações caíram 90 por cento desde que saiu da recuperação judicial em 2013.

