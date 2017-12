Empresas que ofertam cursos livres e profissionalizantes de gastronomia acreditam que um componente inesperado tenha contribuído com a alta na demanda em 2017: a popularidade de programas de culinária como o MasterChef.

“No final do ano passado prevíamos uma queda [na procura] em 2017 por conta da questão política, que influenciaria na financeira, mas fomos surpreendidos. Isso ocorreu por causa da mídia gerada pelos realities shows. Já existem canais 100% de gastronomia, e isso ajuda a impulsionar o nosso negócio”, afirma o diretor de expansão do Instituto Gastronômico das Américas (IGA), Luis Zemlenoi. Responsável por faturamento de R$ 37 milhões no Brasil neste ano, a rede de franquias de origem argentina comemorou um crescimento de 23% no número de alunos inscritos em quase quarenta unidades – ou aproximadamente 27 mil entusiastas da culinária.

Deste total, 10% já é formado por crianças – muitas delas provavelmente incentivadas pelo sucesso de programas com representantes mirins. “O bom é que esses programas reúnem avô, pai e filho na mesma sala. Nos últimos três anos o percentual de alunos crianças cresceu 30%”, afirma Zemlenoi.

“Chegamos a montar a nossa própria competição”, conta o executivo. Neste ano, o chamado InterIGA reuniu 700 participantes entre os destaques de todas as unidades da escola.

Boa parte do sucesso atual da rede, contudo, é orgânico: Zemlenoi conta que uma unidade do instituto aberta em Cabo Frio (RJ) no final de novembro fechou, em menos de uma semana, contratos com 72 alunos que simbolizaram receita de R$ 600 mil. O diretor de expansão da IGA também destaca que o número de estudantes que ingressaram na rede após deixarem um curso superior na área cresceu 7,8%. “A parte teórica deles é muito grande. Tem universidade onde o aluno só entra na cozinha no segundo ano”, afirma.

Segundo Zemlenoi, 65% dos alunos do IGA buscam uma colocação profissional na área de gastronomia, enquanto os 35% acompanham as aulas motivados por um hobby. Já 12% do alunado ingressou na rede através de benefícios oferecidos por empresas. E quebrando o senso comum, cerca de 60% dos estudantes do IGA são do sexo masculino.

Atuando em sete países, o IGA já conta uma unidade própria em Miami (EUA). “Estamos analisando o mercado e vamos começar a expansão em 2019”, abre Zemlenoi. Os planos seguintes para o crescimento da rede são ambiciosos. “Em 2021 desceremos na Europa. Em 2023, na Ásia”.

Veiculado pela rede Bandeirantes, o MasterChef pode ser o reality de gastronomia mais conhecido no momento, mas não está sozinho na grade da TV brasileira. O SBT, por exemplo, encerrou a terceira temporada do Bake Off Brasil no último dia 16. Já na TV paga a GNT finalizou em agosto a quinta temporada do Cozinheiros em Ação. Ambos são mostras de segmento que movimentou R$ 839 milhões em anúncios apenas no primeiro semestre, segundo levantamento do Kantar Ibope Media.

“Existe um marketing extremamente forte neste programas passando ao público um lado de glamour gastronômico. Aumentando a curiosidade, consequentemente a procura”, afirmou o chef e proprietário do Sassá Sushi, Alexandre Saber. Completando 15 anos de estrada em 2018, o restaurante ministra cursos voltados para culinária japonesa em níveis de aprendizagem básico, intermediário, avançado. De acordo com Saber, houve em 2017 um aumento de 25% na procura. “Há alunos de todos os gêneros: os que querem se profissionalizar ou apenas aprender a culinária japonesa”.

Cerca de 15 mil alunos já foram certificados pelo curso. Saber afirma que 99% dos alunos buscam a competência motivados por um hobby, mas destaca que com a “tendência de cada vez mais pessoas assistindo vídeos, aulas, materiais digitais, [a rotina] acaba virando hábito”.

Na plataforma de ensino on-line EduK os cursos de gastronomia são o carro-chefe, de acordo com o CEO, Eduardo Lima. “Em 2017 a categoria se manteve como principal, ocupando, aproximadamente, 40% dos nosso assinantes”. Neste caso, contudo, a ajuda dos realities não foi tão grande. “O perfil do nosso público é um pouco diferente. Especificamente na gastronomia, nossos alunos buscam conhecimento para aprender, fazer e vender. A procura maior é feita, principalmente, por mulheres que buscam complementar a renda familiar ou até mesmo se tornarem protagonistas do orçamento. Na correria do dia a dia as pessoas não têm muito tempo para frequentar aulas presenciais. Por isso o ensino à distância tem se tornado uma alternativa bem vinda”.