Por Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - As varejistas sul-coreanos Shinsegae e E-Mart, disseram que receberão 940 milhões de dólares de empresas de private equity, esperando capitalizar um aumento nas compras de supermercado online e outros comércios eletrônicos em um dos países mais conectados no mundo.

Com financiamento do Affinity Equity Partners e do BRV Capital Management, ambos fundos de private equity com sede na Ásia, a operadora de loja de departamentos Shinsegae e a subsidiária do supermercado E-Mart apresentaram ambições de derrubar o eBay da posição de varejista de comércio eletrônico líder do país.

"O E-Mart é incomparável no mercado de compras online graças ao seu serviço de entrega rápido", disse Seo Jung-yeon, analista da Shinyoung Investment.

As ações em ambas as empresas subiram aos níveis mais altos em seis anos com o acordo preliminar. O E-Mart saltou 15 por cento para uma capitalização de mercado de 7,7 bilhões de dólares, enquanto a Shinsegae ganhou 10 por cento, avaliado em 3,2 bilhões de dólares.

O negócio será a maior transação de capital privado na Coreia do Sul desde 2015.

