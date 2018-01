Por Sanjana Shivdas

(Reuters) - A fabricante de baterias Energizer disse nesta terça-feira que comprará o negócio de bateria e iluminação portátil da Spectrum Brands, em um acordo de 2 bilhões de dólares, adicionando marcas como Rayovac e Varta em seu portfólio.

O acordo ocorre duas semanas após a Spectrum ter dito que estava explorando opções estratégicas, incluindo uma venda, para suas empresas globais de baterias e eletrodomésticos.

A Spectrum disse que ainda estava muito ativa no negócio de eletrodomésticos, que inclui marcas como George Foreman, de utensílios de cozinha, e a Remington, de produtos de higiene.

O acordo aumentará a unidade de bateria da Energizer e lhe dará mais poder de preços e expandir os negócios internacionais.

O analista da SunTrust, William Chappell, disse que a Energizer controlará mais de 40 por cento do mercado norte-americano e mais de 85 por cento do mercado total após o acordo, ajudando-a a ganhar com melhores preços e margens no setor.

O negócio deverá gerar uma economia anual de 80 milhões a 100 milhões de dólares e a empresa combinada terá maior presença na Europa, Oriente Médio, África e América Latina, disse a Energizer em teleconferência.

O negócio de bateria e iluminação portátil da Spectrum gerou receita de 866 milhões de dólares em 2017, ou 17 por cento da receita total. A unidade teve lucro antes de imposto, juros, depreciação e amortização (Ebitda) de 169 milhões de dólares.

O negócio deverá ser fechado antes do final deste ano, disseram as empresas.

