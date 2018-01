Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O lucro operacional estimado pela sul-coreana LG Electronics para o quarto trimestre ficou abaixo das expectativas do mercado, o que analistas atribuíram ao gasto crescente para expandir a participação de mercado no segmento de eletrodomésticos.

As ações da LG Electronics chegaram a cair até 6,8 por cento após a divulgação das estimativas, antes de reduzirem as perdas.

Em comunicado, a LG informou que seu lucro entre outubro e dezembro deve ficar em 367 bilhões de wons (343,6 milhões de dólares), ante estimativa de 485 bilhões de wons em um levantamento da Thomson Reuters StarMine SmartEstimate com 14 analistas. No mesmo período de 2016, a LG registrou prejuízo operacional de 35,2 bilhões de wons .

A receita da companhia deve crescer 14,8 por cento no trimestre, para 17 trilhões de wons, ante 16,3 trilhões de wons na SmartEstimate. A SmartEstimates dá maior peso a estimativas recentes por parte dos analistas mais consistentemente precisos.

"A receita excedeu as expectativas, isso significa que as vendas foram boas mesmo considerando a taxa de conversão do won em dólar. O negócio de eletrodomésticos parece ter elevado os custos, como gastos de marketing, para aumentar as vendas durante o pico da temporada de compras, já que a LG fez o mesmo no mesmo trimestre em anos anteriores", disse John Park, analista da Daishin Securities.

As projeções para a divisão de TV no quarto trimestre seguem sólidas em vendas de aparelhos de OLED e outros de alto padrão após recorde no trimestre anterior, comentaram dois analistas.

A LG não divulgou mais detalhes sobre as operações de outubro a dezembro, e anunciará os resultados no fim de janeiro.

Exportadores sul-coreanos, como a LG Electronics, estão de olho no won, que atingiu uma máxima em três anos em torno de 1.058,80 wons por dólar na segunda-feira, antes de inverter a direção no que pareciam ser compras de dólares por parte de autoridades sul-coreanas.

(1 dólar = 1.068,10 wons)

